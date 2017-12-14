وفاة والدة المحكوم بالإعدام محمد رمضان

2017-12-14 - 3:13 م

مرآة البحرين (خاص): توفيت صباح اليوم (الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017) السيدة هاجر والدة المحكوم بالإعدام محمد رمضان بعد حوالي 6 أشهر من دخولها في غيبوبة.

وقال مقربون من العائلة إن السيدة هاجر تدهورت صحتها بعد الحكم على ابنها بالإعدام، حيث كانت تعاني من مشاكل في ضغط الدم، وذات يوم نتيجة مضاعفات هذا المرض، سقطت ودخلت في غيبوبة، لم تستفق منها.

وصباح هذا اليوم أعلنت العائلة أنها توفيت، فيما لم يتم تحديد موعد الدفن، على أمل أن تسمح السلطات لابنها بالمشاركة في مراسم تشييع وعزاء والدته.

يشار إلى أن السلطات حكمت على الشاب محمد رمضان بالإعدام في قضية تفجير بقرية الدير أدى لمقتل شرطي، على الرغم من أدلة تثبت أنه كان على رأس عمله وقت وقوع الحادث.