وزيرة الصحة تحظر القبول ببعثات السفارات الأجنبية

2017-12-15 - 7:30 ص

مرآة البحرين: أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارا يحظر على جميع الموظفين قبول البعثات والمنح والدورات الدراسية أو التدريبية التي تقدمها أي من السفارات العاملة في البحرين، في إجراء جديد يهدف للتضييق على الأطباء البحرينيين من الاستفادة من تلك الخدمات.

كما حظر القرار قبول أي بعثة أو خدمة للمنظمات الدولية أو الإقليمية أو غيرها وكذا الدول التي ليس لها بعثات دبلوماسية أو قنصلية في البحرين دون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى قرار لمجلس الوزراء يحظر استفادة الموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية من البعثات التعليمية التي توفرها السفارات الأجنبية.

ودعت وزيرة الصحة جميع العاملين الذين يرغبون في الحصول على بعثات أو منح أو تقديم خدمات مؤقته أو استشارات أو غيرها من الاعمال لصالح اي دولة او منظمة دولية او اقليمية لتقديم طلباتهم لها، محذرة من أن القيام بـ "تلك الأعمال دون الحصول على الموافقات المسبقة، يعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي يعرض من يرتكبه للمساءلة القانونية".