السلطات الأمنية تواصل مداهمتها الليلة وتعتقل شابين من النويدرات

2017-12-15 - 11:45 ص

مرآة البحرين (خاص): واصلت السلطات الأمنية البحرينية (فجر الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2017) حملات المداهمات المستمرة التي تقوم بها عند الفجر على المناطق والبلدات.

وقد نشر حساب متخصص في أخبار منطقة النويدرات، أن القوات الأمنية اعتقلت كلا من: الشاب أحمد الشيخ من على جسر الملك فهد الواصل بين البحرين والسعودية، كما اعتقلت الشاب ابراهيم اسماعيل خلال وجوده في ممشى.

وقالت حسابات متخصصة في رصد المداهمات والاعتقالات في البحرين إن مواكب المداهمات تواجدت في عدد من المناطق، فقد اقتحم موكب للمداهمات برفقة سيارة الأدلة الجنائية منزلاً في الدراز، وبقيت القوات فيه فترة طويلة دون أن ترد أخبار عن حالة اعتقال.

فيما قامت قوات أمنية بمداهمات في بلدات العكر، سترة، البلاد القديم، إسكان سلماباد، لكن لم ترد أخبار عن حالات اعتقال.

يشار إلى أن السلطات الأمنية تشن حملات مداهمات كل ليلة، وتقوم باعتقال المواطنين من النشطاء وغير النشطاء.