تقرير لهيئة جودة التعليم : 39 مدرسة حكومية أداءها غير ملائم

2017-12-15 - 12:10 م

مرآة البحرين: أصدرت هيئةُ جودة التعليم والتدريب تقريرين من تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، والتي احتوت نتائج مراجعة أداء (4) مدارس حكومية، وأداء (12) برنامجًا أكاديميًّا في مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، ونتائج (4) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات تدريب مهني.

وتضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج أداء (4) مدارس حكومية، حصلت مدرسة واحدة منها على تقدير: "جيد"، ومدرستان على تقدير: "مرضٍ"، ومدرسة واحدة على تقدير: "غير ملائم".

وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ (128) مدرسة حكومية، حصول (19) مدرسة على تقدير: "ممتاز" بنسبة (15%)، و(24) مدرسة على تقدير: "جيد" بنسبة تصل إلى (19%)، كما حصلت (46) مدرسة على تقدير: "مرض" بنسبة بلغت (36%)، فيما حصلت (39) مدرسة على تقدير: "غير ملائم" بنسبة (30%). هذا، وقد بدأت الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس الحكومية في إبريل 2015، وتمت مراجعة أداء (128) مدرسة من أصل (208) مدرسة.

علمًا أنَّ دورة مراجعة أداء المدارس هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها مراجعة جميع المدارس الحكومية أو الخاصة، وتستغرق الدورة الواحدة ما بين (3) إلى (4) سنوات.