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حمود سلطان يؤكد منعه من السفر لحضور دورة كأس الخليج
2017-12-15 - 12:28 م
مرآة البحرين : أكد لاعب المنتخب السابق لكرة القدم ومحلل قناة الكأس القطرية حمود سلطان على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام أمس ما أعتبره قرار منعه من السفر.
وكتب سلطان عبر حسابه «يعز علي يا أهلي في السعودية والكويت واعذروني عدم تلبية دعوتكم في مشاركتي في دورة الخليج بسبب ظروف قرار منع السفر وانتو على راسي من فوق»،
وكانت الأخبار تنتشر عن منع سلطان من السفر منذ 6 نوفمبر 2017.
وكان ابراهيم الشيخ كتب في عموده في صحيفة أخبار الخليج في وقت سابق «ما حدث للكابتن حمود سلطان لا ينبغي أن يحدث، فما هكذا تورد الإبل، وما هكذا يتم التعامل مع رموز رياضية كانت تقاتل لترسم الفرحة والسعادة لهذا الشعب سنين طوالا من أعمارها».
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