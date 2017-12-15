2017-12-15 - 12:48 م

مرآة البحرين: أصدرت وزارة الصحة إحصائية كشفت فيها عن إجراء 14304 عمليات جراحية في مجمع السلمانية الطبي خلال العام 2017، منها 11829 عملية رئيسية، و2242 إقامة قصيرة و233 عملية حروق، في حين تم استقدام 31 طبيباً زائراً عاينوا 207 مريضاً.

وأوضحت الوزارة أن طلبات العلاج بالخارج تخضع لشروط وضوابط وإجراءات اللجنة العليا للعلاج في الخارج بالتنسيق مع قسم العلاج بالخارج في وزارة الصحة.

ولفت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن 600 طلب للعلاج بالخارج خلال 2017، تم فيها إتمام إجراءات سفر 584 مريضاً و مريضة إلى 14 دولة بها مستشفيات معتمدة من اللجنة العليا للعلاج بالخارج حيث توجد لدى الوزارة قائمة بالمستشفيات والمراكز الصحية التي يتم إرسال المرضى لها الموثوقة والمعتمدة.