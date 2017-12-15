السفير الأمريكي يوجه رسالة بمناسبة عيد الجلوس: صداقتنا دائمة تجلت بتمديد اتفاقية الدفاع

2017-12-15 - 1:06 م

مرآة البحرين: وجه السفير الأمريكي بالبحرين جاستن سيبريل رسالة بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين، ووصف السفير الأمريكي العلاقات البحرينية الأمريكية بأنها «صداقة دائمة»، وأنها تجلت في «تمديد التعاون الثنائي في مجال الدفاع والتوقيع على اتفاقيات تجارية مهمة تُقدر بمليارات الدولارات».

وفيما يلي نص رسالة السفير:

نيابة عن السفارة الأمريكية وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب وحكومة البحرين بمناسبة العيد الوطني الـ 46 للمملكة.

إننا نقدر عاليًا علاقتنا الثنائية الطويلة الأمد مع مملكة البحرين ونتقدم بالشكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة وعلى التزامهم المستمر بالشراكة الاستراتيجية الوطيدة بين بلدينا. لقد تجسدت هذه الصداقة التاريخية الدائمة مؤخرا في لقاء ولي العهد مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض. وخلال وجوده في واشنطن، احتفل بلدينا بتوقيع اتفاقية لتمديد التعاون الثنائي في مجال الدفاع والتوقيع على اتفاقيات تجارية مهمة تُقدر بمليارات الدولارات.

كما ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين دلالة أخرى على علاقتنا الثنائية القيمة والتزامنا القوي بازدهار شعبينا المشترك.

أجمل التهاني وأطيب التمنيات نزفها إليكم بمناسبة الذكرى الـ46 لاستقلال البحرين.