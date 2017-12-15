بعد مرور أكثر من عام على تقديمه.. «النواب» يناقش مقترحآً لقطع العلاقات التجارية مع إيران

2017-12-15 - 1:31 م

مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب في جلسته أمس مقترحا قدمه نائب سلفي للحكومة، طالب فيه ـ «بقطع العلاقات التجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقف الملاحة الجوية معها ومنع السفر إليها».

وقدم هذا المقترح من قبل النائب السلفي جمال بوحسن العام الماضي، وتحديداً بتاريخ 5 يونيو 2016، ويطالب المقترح «بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأن تقوم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لقطع كافة أشكال العلاقات التجارية مع ايران، ووقف حركة الملاحة الجوية والبحرية، ومنع سفر المواطنين إليها».

وكان أبرز ما جاء في الرد الحكومي، وهو أن وزارة المواصلات والاتصالات قامت بإيقاف جميع رحلات شركات الطيران من وإلى إيران اعتباراً من 13 يناير 2016، وكذلك منع السفن الإيرانية من استخدام الموانئ البحرية البحرينية. كما أكدت أنه في 4 يناير 2016 تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. .