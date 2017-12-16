اعتقال سيدة من البلاد القديم واعتقالات متتالية في الدير والدراز

2017-12-16 - 12:54 م

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات الأمنية سيدة بحرينية من منطقة البلاد القديم يوم أمس، كما تركزت أغلب الاعتقالات في منطقة الدير.

ففي منطقة البلاد القديم، لا تزال السيدة فوزية ماشاءالله تتواجد في مبنى التحقيقات الجنائية منذ ظهر أمس الأول، يشار إلى أن القوات الأمنية داهمت منزل السيدة ما شاء الله منذ يومين في البلاد القديم وتم الطلب منها الحضور في اليوم التالي إلى مبنى التحقيقات دون أسباب واضحة، وقد تم نقل السيدة إلى مركز توقيف النساء في وقت لاحق.

يشار إلى السيدة فوزية ما شاء الله هي عمة المعتقلين حسن وحسين ماشاءالله.

وفي بني جمرة اعتقلت السلطات الشاب محمد جعفر الجمري. وفي البلاد القديم تم التأكيد على اعتقال الشاب " أبراهيم سبت " من مطار البحرين الدولي وتم نقله إلى مبنى التحقيقات .

وفي الدراز اعتقلت السلطات الأمنية الشاب علي حسين جاسم بعد مداهمة منزله، أما في بلدة الدير فقد تم اعتقال الشاب عبد الله جعفر عبد العظيم وقد ورد منه اتصال دام بضع ثواني يفيد بتواجده في وكر التحقيقات، وحينما سعى والده الحاج جعفر عبدالعظيم⁩ (56 عامًا)، للسؤال عن ابنه تم اعتقاله ونقله للتحقيقات بعد سؤاله عن ابنه في مركز سماهيج، ويعاني الحاج جعفر من مشاكل صحية وقلق شديد على سلامته

ومن بلدة الدير اعتقلت القوات الأمنية الشاب محمد جميل و قد ورد منه اتصال دام بضع ثوان يفيد بتواجده في وكر التحقيقات، كما تم اعتقال محمود الوزير وقد ورد منه اتصال دام بضع ثوان يفيد بتواجده في وكر التحقيقات