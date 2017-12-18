تصور للمسجد الذي كان من المفترض أن يمول بناءه ملك البحرين بتكلفة تصل إلى 135 مليون دولار

2017-12-18 - 7:11 ص

مرآة البحرين: صوّت مجلس مدينة العاصمة الفنلندية هلسنكي ضد خطة لبناء مسجد في العاصمة، بعد الإعلان عن رغبة البحرين في تمويل بنائه، حسبما أكد استاذ علم الاجتماع عبدالهادي خلف (المقيم في السويد) عبر صفحته على تويتر.

وكان موقع ميدل إيست آي قد نشر تقريرًا يكشف خططا لبناء مسجد كبير في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، بدعم من البحرين، لافتًا إلى أن هذا المخطّط قد أثار مخاوف كثيرة من انتشار المعتقدات الوهابيّة المتشدّدة في المنطقة، وأثار مطالب بمنع تأثير دول الخليج في المجتمع هناك.

وقد أثارت المعلومات الواردة بأنّ المشروع ستدعمه ماليّا البحرين بقيمة 135 مليون دولار "جدلًا وطنيًا حول التكامل الإسلامى وتأثير ما يسمى بالإسلام الوهابي في البلاد." بحسب ما نقل التقرير الصادر (2 مايو/ أيّار 2017).

وعلى الرّغم من أنّ البحرين تموّل عددًا من مراكز الدراسات كالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إلّا أنّ مسجد هلسنكي هو أوّل مسجد يحظى بدعم البحرين في أوروبا.