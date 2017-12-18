"مقاومة التطبيع" في صبرا وشاتيلا تأكيدا على دعم الشعب البحريني للقضية الفلسطينية
2017-12-18 - 7:31 ص
مرآة البحرين: أنهى وفد الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع زيارته إلى لبنان التي زار خلالها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا تأكيدا على موقف الشعب البحريني الداعم للقضية الفلسطينية.
عضو مجلس إدارة الجمعية غسان سرحان قال إن "شعب البحرين ملتزم بالقضية الفلسطينية وهو بريء من الزيارة التي قام بها وفد إلى الكيان الصهيوني يدعي تمثيل الشعب البحريني".
وكان وفد من جمعية هذه هي البحرين قد زار الكيان الإسرائيلي لإيصال رسالة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بانفتاحه على تل أبيب، بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وقال سرحان "هذه خطوة تطبيعية ونحن نرفض كافة الزيارات التي تتم تحت الرعاية الإسرائيلية لأن ذلك يساهم في كسر الحاجز النفسي مع إسرائيل".
من جانبه، اعتبر مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت فؤاد ضاهر أن "الشعب البحريني حر ومن زار الأراضي المحتلة لا يمثله"، مضيفاً أن "هذه الزيارة رد على رواد التطبيع مع اسرائيل".
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