» أخبار

قلق على مصير بحرينية بعد 3 أيام من اعتقالها

بحرينيات يشاركن في إحدى التظاهرات المناهضة للعائلة الحاكمة (أرشيفية)
بحرينيات يشاركن في إحدى التظاهرات المناهضة للعائلة الحاكمة (أرشيفية)

2017-12-18 - 7:46 ص

مرآة البحرين: ذكرت عائلة المعتقلة فوزية ماشاءالله أنها تلقت اتصالا واحدا منها فقط منذ استدعائها للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات) 15 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ولم تحصل العائلة على معلومات عن سبب اعتقال فوزية التي تم اعتقالها بعد اعتقال اثنين من أبناء أخيها حسن وحسين ماشاءالله . وعبرت العائلة عن قلقها الشديد على سلامتها بعد مرور 3 أيام على اعتقالها.

وكانت قوات حكومية قد داهمت منزل فوزية وقامت بتفتيشه قبل أن يتم استدعاؤها للتحقيق.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus