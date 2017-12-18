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قلق على مصير بحرينية بعد 3 أيام من اعتقالها
بحرينيات يشاركن في إحدى التظاهرات المناهضة للعائلة الحاكمة (أرشيفية)
2017-12-18 - 7:46 ص
مرآة البحرين: ذكرت عائلة المعتقلة فوزية ماشاءالله أنها تلقت اتصالا واحدا منها فقط منذ استدعائها للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات) 15 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
ولم تحصل العائلة على معلومات عن سبب اعتقال فوزية التي تم اعتقالها بعد اعتقال اثنين من أبناء أخيها حسن وحسين ماشاءالله . وعبرت العائلة عن قلقها الشديد على سلامتها بعد مرور 3 أيام على اعتقالها.
وكانت قوات حكومية قد داهمت منزل فوزية وقامت بتفتيشه قبل أن يتم استدعاؤها للتحقيق.
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