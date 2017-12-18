محتجون يحيون ذكرى عيد الشهداء وسط سحب الغازات في سترة الأحد 17 ديسمبر

2017-12-18 - 8:07 ص

مرآة البحرين: أطلقت قوات النظام البحريني الأحد (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) الرصاص الإنشطاري وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا يحيون ذكرى عيد الشهداء.

ويحيي الشعب البحريني ذكرى من استشهدوا في سبيل المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية منذ انتفاضة تسعينات القرن الماضي.

وواجهت القوات المحتجين بالرصاص وقنابل الغاز في سترة، المعامير والمالكية ومناطق متفرقة.

وكان المئات قد شاركوا في إحياء المناسبة على الرغم من حظر التظاهرات ومواجهة المحتجين بالرصاص.