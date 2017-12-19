الخدمة المدنية: تغريدات الموظفين الحكوميين لا تمثل الجهة التي ينتمون إليها

2017-12-19 - 11:54 ص

مرآة البحرين: قال ديوان الخدمة المدنية إن الحسابات الشخصية للموظفين الحكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، و تغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها، حيث يراعى حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي مع ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها.

وأوضح الديوان أن ملفات التعريف الشخصية للموظف العام يجب أن تكون مجردة من المنصب أو المسمى الوظيفي وبيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في حالة كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسؤولية يوضح أن ما يقدمه على هذا الموقع أنما يمثل آرائه الشخصية ولا صلة للجهة الحكومية به.

كما ويحظر على الموظف نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلى جهة عمله أو الحكومة بشكل عام، بالإضافة الى عدم الإساءة للأشخاص والأديان أو الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية من غير تصريح.

وأشار ديوان الخدمة المدنية الى ان للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد إساءة استخدام أي وسيلة تواصل اجتماعي.