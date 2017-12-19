البحرين: اعتقال 8 مواطنين على الأقل في حملة أمنية واسعة

2017-12-19 - 11:57 ص

مرآة البحرين (خاص): أقدمت القوات الأمنية على حملة أمنية واسعة، أدت إلى مداهمة عشرات المنازل في عدد من القرى والبلدات، واعتقل خلالها 8 مواطنين على الأقل.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت الشاب سيد علي سيد حسين (18 عاما) من سترة، والشاب محمود إبراهيم إضرابوه (19 عاماً)، بعد مداهمة أحد الإسطبلات في بلدة سار، كما اعتقلت الحاج أحمد حسن مفتاح من بلدة توبلي، بعد محاصرة كراج المملكة الذي كان يتواجد فيه، والحفر بداخله.

واعتقلت السلطات أيضا من العكر الشاب عباس أحمد سرحان في مطار البحرين الدولي، والشاب حسين يونس من بني جمرة، والشاب سلمان عبدالحسين النخلة من قرية الدير، إثر مداهمة منزله في مدينة حمد، والشاب حسين علي شعبان من الدراز، إثر مداهمة منزله في مدينة حمد أيضاً.

وتم تسجيل اعتقال الشاب علي مسلم من بلدة واديان بجزيرة سترة، بعد محاصرة أحد المقاهي الشعبية واعتقاله من هناك.