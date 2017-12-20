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قطر تحتجر بحارا بحرينيا بتهمة دخول المياه الإقليمية
2017-12-20 - 2:20 م
مرآة البحرين: قالت عائلة البحار المفقود في عرض البحرين، الشاب مصطفى حسن علي بأن السلطات القطرية ألقت القبض على ابنها واحتجزته من عاملين آسيويين.
وأوضحت العائلة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابنها مصطفى مفاده أنه محتجز ومن معه لدى السلطات القطرية حيث سيتم إحالتهم للنيابة العامة القطرية بتهمة "دخول المياه الإقليمية".
وناشدت العائلة، وزارة الخارجية البحرينية بالتدخل السريع والتحرك للإفراج عن ابنها، ومراعاة وضعه الصحي بعد مرور يومين على فقدانه، إثر خروجه في رحلة صيد إعتيادية مع عاملين آسيويين.
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