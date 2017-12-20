45 مرشحا سيخوضون انتخابات غرفة التجارة في مارس المقبل

2017-12-20 - 2:22 م

مرآة البحرين: سيخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تم تحديد العاشر من مارس/آذار المقبل موعدا لها، 45 مرشحا في دورتها التاسعة والعشرين لمجلس الإدارة، وستشهد هذه الدورة زخما كبيرا من قدامى المرشحين، ومرشحين جدد من فئة الشباب.

وكانت لجنة الانتخابات للدورة (29) للغرفة قد عقدت اجتماعها الأول يوم الخميس الماضي ببيت التجار برئاسة جاسم عبدالعال، وبحضور عدد من أعضائها وعدد من المعنيين من الجهاز الإداري بالغرفة.

وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحاليين أعلنوا عدم نيتهم خوض الانتخابات مرة أخرى، أبرزهم جواد الحواج وفاروق المؤيد.