السعودية تقول لا تقارير عن سقوط ضحايا بعد اعتراض صاروخ في الرياض

2017-12-20 - 2:32 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت السعودية يوم الثلاثاء إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بعد أن اعترضت القوات السعودية جنوبي العاصمة الرياض صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن.

وقال مركز التواصل الدولي الذي تديره الحكومة في حسابه على تويتر "قوات التحالف تؤكد اعتراض صاروخ إيراني-حوثي استهدف جنوبي الرياض. لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن".