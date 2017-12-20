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البحرين تدين إطلاق صاروخ باليستي على الرياض
2017-12-20 - 1:05 ص
مرآة البحرين: دانت حكومة البحرين إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية على العاصمة السعودية الرياض.
وقالت في بيان لها إن إطلاق الصاروخي "اعتداء جبان ويؤكد الدور السلبي والخطير لإيران" التي اتهمتها بدعم قوى يمنية تحارب السعودية منذ 3 أعوام.
وشددت البحرين على "وقوفها التام إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس بالسلم والاستقرار فيها"، كما جددت دعمها لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من قبل السعودية والإمارات.
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