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تأييد سجن هاجر منصور وابنها سيد نزار 3 أعوام
2017-12-20 - 2:48 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة استئناف بحرينية (الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2017) بسجن هاجر منصور (49 عاما) وابنها سيد نزار نعمة الوداعي (19 عاما) 3 أعوام، كما قضت بحبس ابن شقيقها محمود مرزوق (30 عاما) شهراً وغرامة 100 دينار في قضية "وضع هيكل محاك لأشكال المتفجرات في عالي".
وهاجر منصور هي والدة زوجة الحقوقي سيد أحمد الوداعي، المقيم في العاصمة البريطانية لندن، وتقول منظمات حقوقية إن استهدافها تم بسبب نشاط زوج ابنتها الحقوقي.
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