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وزير الأشغال يؤيد تسوية تعفي مستثمر عذاري من دفع مبلغ 300 ألف دينار لأمانة العاصمة
2017-12-21 - 4:36 م
مرآة البحرين: أيد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف التسوية التي أجرتها أمانة العاصمة مع مستثمر عذاري (شركة المجمعات والأسواق التجارية الكويتية وشركة الخليج للتعمير البحرينية)، بإعفائه عن دفع ثلث المبلغ المتبقي البالغ 300 ألف دينار، مع مديونية الإيجارات المستحقة لأمانة العاصمة.
جاء ذلك في رد من الوزير على قرار مجلس أمانة العاصمة.
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