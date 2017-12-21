وزير المالية: تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 10 أيام

2017-12-21 - 5:15 م

مرآة البحرين: صرح وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة بأن البحرين ستبدأ بتطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من مطلع عام 2018، أي بعد 10 أيام من الآن.

وأشار الوزير في تصريح صحفي إلى أن الضريبة ستفرض على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، وذلك على النحو الوارد في القانون.

وقد قامت وزارة المالية بتدشين الصفحة الخاصة بالضريبة الانتقائية على موقعها الرسمي https://www.mof.gov.bh، حيث تتضمن الصفحة جميع البيانات والمعلومات والأسئلة المتكررة المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة.

وتأتي تصريحات وزير المالية في أعقاب صدور القانون رقم (39) لسنة 2017 بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.