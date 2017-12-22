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حمد بن عيسى يصل إلى المغرب
2017-12-22 - 12:21 م
مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وصل إلى المملكة المغربية، حيث كان في استقباله الأمير مولاي رشيد.
ولم توضح الوكالة ما إذا كانت الزيارة رسمية أو خاصة.
وقبل يومين نشر ناصر بن حمد نجل ملك البحرين صورة لوالده وهو إلى جانب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات.
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