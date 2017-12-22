صحيفة محلية تقول إن عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات غرفة التجارة حوالي 100 ألف ناخب

2017-12-22 - 12:23 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن عدد من يحق لهم التصويت في الدورة 29 من انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين وصل إلى 100 ألف ناخب تقريباً.

وقالت الصحيفة إن عدد من يحق لهم التصويت ارتفع من 6 آلاف في الانتخابات الماضية إلى أكثر من 100 ألف بعد قرار إلزام جميع المؤسسات التجارية العاملة في البلاد، بالعضوية في الغرفة منذ العام الماضي.

وشارك في الانتخابات السابقة حوالي 3 آلاف من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ورسوم العضوية في غرفة التجارة كانت قد حددت بـ 20 دينارا للمؤسسات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 20 ألف دينار، و30 دينارا للشركات الكبيرة التي يفوق رأسمالها 20 ألف دينار.