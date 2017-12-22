البحرين: قرار وزاري برفض التجديد لـ 15 مرفقا سياحيا

2017-12-22 - 12:25 م

مرآة البحرين: صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرارات عدة بوقف العمل ورفض التجديد لـ 15 مرفقًا سياحيًّا؛ وذلك لإخلالها بالالتزامات وأحكام التشريعات السياحية بما يمسُّ مصلحة السياحة الوطنية، وشملت القرارات مرافق في عدد من الفنادق.

وجاء في القرارات أن على الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ هذه القرارات ابتداء من اليوم الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017.