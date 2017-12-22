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الصحة: الأدوية التي شارفت على الانتهاء لا تنتج أعراضا جانبية
2017-12-22 - 12:28 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الصحة أن الأدوية التي شارفت على الانتهاء لا تنتج أي أعراض جانبية أو تأثيرات على صحة الجسم.
وأوضحت أنها حريصة على رقابة وجودة الأدوية التي تصرف، وهناك تتابع وتدرس سلامة الأدوية المتداولة ورصد التأثيرات الجانبية التي قد تطرأ لأي سبب كان.
جاء ذلك ردا على مقال صحفي بعنوان "صرف دواء منتهٍ لوالدتي".
وقالت الوزارة أنها تعمل بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والتي توصي باستخدام الأدوية حتى آخر يوم من تاريخ الصلاحية، مؤكدة على أن "المختصين في هذا المجال يشيرون إلى أن الأدوية السارية المفعول والتي شارفت على الانتهاء لا تنتج عنها أي أعراض جانبية أو تأثيرات على صحة الجسم".
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