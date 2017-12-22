الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بشأن خلاف حول قائد عثماني

2017-12-22 - 12:40 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية يوم الخميس إن القائم بالأعمال الإماراتي استُدعي للوزارة بعد قيام وزير الخارجية الإماراتي بإعادة نشر تغريدة على تويتر حول قائد عثماني.

وأعاد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان نشر تغريدة يوم السبت تتهم قوات عثمانية بنهب المدينة المنورة أثناء الحرب العالمية الأولى قائلا إن هؤلاء هم أسلاف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.