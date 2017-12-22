» الخليج
الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بشأن خلاف حول قائد عثماني
2017-12-22 - 12:40 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية يوم الخميس إن القائم بالأعمال الإماراتي استُدعي للوزارة بعد قيام وزير الخارجية الإماراتي بإعادة نشر تغريدة على تويتر حول قائد عثماني.
وأعاد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان نشر تغريدة يوم السبت تتهم قوات عثمانية بنهب المدينة المنورة أثناء الحرب العالمية الأولى قائلا إن هؤلاء هم أسلاف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-12-22أمريكا ترحب بقرار التحالف بقيادة السعودية فتح ميناء الحديدة اليمني
- 2017-12-22الحريري يقول إن دول الخليج لا تعتزم اتخاذ إجراءات ضد لبنان
- 2017-12-22السعودية تعلن رفع حظر حمل الإلكترونيات بمقصورات الطائرات المتجهة لبريطانيا
- 2017-12-21الرئيس التركي يدافع عن قائد عثماني بعدما أعاد وزير إماراتي نشر نقد له
- 2017-12-20الأمم المتحدة: الضربات الجوية بقيادة السعودية قتلت 136 مدنيا في اليمن
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus