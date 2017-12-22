الحريري يقول إن دول الخليج لا تعتزم اتخاذ إجراءات ضد لبنان

2017-12-22 - 12:42 م

مرآة البحرين (رويترز): قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الخميس إن دول الخليج العربية لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات ضد لبنان بعد أزمة سياسية الشهر الماضي دفعت البلاد إلى صدارة المواجهة بين السعودية وإيران.

والحريري حليف سياسي للمملكة العربية السعودية لكن حكومته الائتلافية تضم جماعة حزب الله الشيعية المتحالفة مع إيران.

وأثارت الأزمة السياسية التي تفجرت الشهر الماضي عندما أعلن الحريري استقالته من السعودية، مخاوف من أن تتخذ الرياض وحلفاؤها في الخليج إجراءات اقتصادية ضد لبنان.

وقال الحريري في مقابلة بثت من الرياض قبل أن يعود للبنان ويتراجع عن استقالته، إن بلاده معرضة لعقوبات اقتصادية من دول الخليج.

وقال الحريري في تصريحات له يوم الخميس إن لدى بلاده علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات العربية المتحدة ومعظم دول الخليج.

وأضاف الحريري في إشارة لحزب الله أن الخليج يواجه مشكلة مع حزب سياسي واحد في لبنان وليس لديه مشكلة مع كل لبنان.