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ولي العهد يلتقي السفير الأمريكي الجديد برفقة قائد الأسطول الخامس
2017-12-24 - 7:35 م
مرآة البحرين: إلتقى نائب الملك ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، السفير الأمريكي الجديد جاستن سيبيريل، والأدميرال جون اكوالينو قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس في البحرين.
وتم اللقاء اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017 بقصر الرفاع. وخلال اللقاء، تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشار ولي العهد إلى الدور الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والإسهام في مكافحة كافة أوجه الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.
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