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جودة التعليم": 20 من أصل 211 مدرسة حكومية تقديرها «غير ملائم»
2017-12-24 - 7:38 م
مرآة البحرين: قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي لصحيفة البلاد المحلية إنه بعد مراجعة تقارير الدورة الثانية والثالثة تبين وجود قرابة 20 مدرسة حكومية حصلت على تقدير «غير ملائم»، وخلال ثلاث دورات حافظت ست مدارس على تقدير «غير ملائم»، ونسبة هذه المدارس ليست كبيرة مقارنة بالعدد الإجمالي من مدارس البحرين ( ٪12 من بين 211 مدرسة). وذكرت أنه توجد محاسبة ولكن لا يوجد عقاب، وتطوير المدارس من اختصاص وزارة التربية والتعليم.
من جانب آخر أشارت المضحكي إلى أن الاعتمادات التي حصلت عليها جامعة البحرين من جهات معروفة حتى الآن سارت بشكل صحيح.
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