سجن شرطي غير بحريني لمدة خمس سنوات لتهريبه مخدرات لأحد السجناء في جوّ

2017-12-24 - 7:40 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 آلاف على كلا من شرطي غير بحريني (عربي عربي الجنسية)، وبحريني يقضي عقوبة السجن بإدارة الإصلاح والتأهيل في سجن جو، أدين الأول بمحاولة تهريب ممنوعات للثاني مقابل رشوة، وبرأت المحكمة المحكوم الثاني من تهمة الاشتراك في الجريمة، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد الشرطي الآسيوي بعد نفاذ العقوبة، وفقا لصحيفة الأيام.

المتهم الأول تم اكتشاف أمره خلال تفتيش روتيني للشرطة العاملين بسجن جو بكاشف الأجهزة المعدنية، إذ اكتشف الحراس محاولة زميلهم تهريب كمية من مخدرات «الشبو» إلى مسجونين، إذ أطلق الجهاز إنذارا بوجود معدن في حزام بنطال الشرطي، فقام الشرطي المكلف بتفتيش زميله، ولاحظ أنه يرتدي حزامين على وسطه، وأن مصدر الإنذار من أحدهما، فأمره بخلعه وعندها سقطت لفافة ورق قصدير ونثرت على الأرض مسحوق الشبو.

وبعد اعترافه على محكومين، قامت الشرطة بتفتيش غرفتهما لتكتشف وجود هاتف وجهاز واي فاي وسجائر وولاعة، واعترف الشرطي أنه يعاني من أزمة مالية، وأنه قد اتفق مع المحكومين «المتهمين الثاني والثالث» على تهريب الشبو لهما، وأقر المتهم الأول بأنه اتفق مع الشرطي على تهريب الشبو وأشياء أخرى مقابل 3 آلاف دينار، استلم منها ألفان من شخص مجهول خارج السجن، الذي طلب منه توصيل الشبو له، بينما أنكر المتهم الثالث علاقته بالواقعة.