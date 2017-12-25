المحكمة العسكرية تقضي بإعدام 6 والسجن 7 سنوات لسبعة آخرين في قضية التخطيط لاغتيال المشير

2017-12-25 - 12:21 م

مرآة البحرين: قضت محكمة عسكرية (الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2017) بإعدام 6 متهمين وحكمت عليهم أيضا بالسجن 15 عاما مع إسقاط الجنسية، كما قضت بسجن 7 آخرين مع إسقاط جنسيتهم، وبرأت 5 في قضية التخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة.

وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة أنباء البحرين ما يلي:

عقدت المحكمة العسكرية الكبرى جلستها بتاريخ اليوم الموافق 25 / 12 / 2017 حيث أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها عدد ( 18 ) شخصا ، منهم عدد ( 10 ) حاضرين ، وعدد ( 8 ) هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران و العراق ، حيث قضت المحكمة بإدانة عدد ( 6 ) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم ، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام ) والسجن ( 15 سنة ) واسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم :

1- الجندي / مبـارك عـادل مبارك مهـنا

2- فاضـل السيد عباس حسن رضي

3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين

4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي

5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي ( السـندي )

6- حبـيب عبدالله حسن علي( الجـمري )

كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا وعددهم ( 7 ) عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة ( 7 سنوات ) مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم :

1ـ محمد عبدالحسن صالح الشهابي

2ـ محمد عبدالواحد محمد النجار

3ـ حسين محمد أحمد شهاب

4ـ محمد يوسف مرهون العجمي

5ـ حسين على محسن بداو

6ـ السيد محمد قاسم محمد

7ـ علي جعفر حسن الريس

فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم :

1- علـــي أحمد خليفـــة سلمان ( الكربـابـادي )

2- حســين عصـام حسين الدرازي

3- منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي

4- رامي أحـمـد علي الأريش

5- محمد عبدالله ابراهيـم عباس

ووفق البيان فإن جلسة المحاكمة حضرها "ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام ، وعدد من ذوي المتهمين".