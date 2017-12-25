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سلاح البحرية الملكي يجري تمرينا بالذخيرة الحية غدا في منطقة هير بوعمامة
2017-12-25 - 12:53 م
مرآة البحرين: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأنه ستجرى يوم غد الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر/كانون الأول 2017 رماية بالذخيرة الحية، يقوم بها سلاح البحرية الملكي البحريني بمنطقة (هير بوعمامة) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة مساء.
ودعا البيان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين "من يهمهم الأمر تجنّب منطقة الرماية المذكورة أعلاه حفاظًا على سلامتهم".
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