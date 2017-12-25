2017-12-25 - 1:26 م

مرآة البحرين: وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأحكام الصادرة من محكمة عسكرية بإعدام 6 مواطنين بـ "المجنونة"، مشددة على أن القضايا "عبثية مختلقة ليس لها أساس ولا اعتبار".

وأكدت الوفاق في بيان لها (الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2017) أن هذه الأحكام وكل ظروفها باطلة واستندت على إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتعذيب تحت وطأة الكهرباء والتهديد بهتك الأعراض وعبر إجراءات الاختفاء القسري لمدد تزيد على العام.

وأضافت "على المجتمع الدولي أن ينفض غبار السكوت عن نفسه ويتحرر من الضغوط البترودولارية أمام هذا النزيف من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بانعدام العدالة في البحرين".

وقالت الوفاق ان السلطة في البحرين غير مؤهلة ولا قادرة على ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة، وأن أبسط حقوق الناس في القضاء مسلوبة ومنتهكة ويستخدم القضاء والأمن وانتهاك مقومات الحياة في معاقبة المعارضين للديكتاتورية والاستبداد والفساد.

ولفتت الوفاق الى أن غياب الدولة والمؤسسات يضع العالم أمام مسئولية تاريخية بالتحرك لإنقاذ الغالبية من شعب البحرين الذين يعيشون تحت نير الاضطهاد والظلم والقمع والبطش والتنكيل على يد المجموعة الحاكمة بسبب مطالبتهم بالديمقراطية والعدالة والحريّة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات.