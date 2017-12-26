رويترز: محكمة عسكرية بحرينية تحكم على ستة بالإعدام لإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب

2017-12-26 - 11:11 ص

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين أن المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكما بالإعدام بحق ستة متهمين وأسقطت عنهم الجنسية بعد إدانتهم بتهم من بينها "تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع".

وأضافت الوكالة أن المدانين، ومن بينهم جندي، اتهموا بشن عدد من الهجمات المسلحة.

وأشارت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن المدعي العام إلى أن المحكمة حكمت على سبعة أشخاص آخرين في القضية بالسجن سبع سنوات وأسقطت جنسياتهم فيما برأت ساحة خمسة أشخاص.

وذكرت الوكالة أن القضية شملت 18 متهما حوكم ثمانية منهم غيابيا لهروبهم إلى العراق وإيران.

وتتهم البحرين إيران بمساندة أنشطة مسلحين فيها وهو ما تنفيه طهران. ويوجد في البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي.

وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين "حيث أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".

وفي يناير/كانون الثاني أعدمت البحرين ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة من بينهم ضابط إماراتي في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014 وذلك في أول عمليات إعدام من نوعها منذ ما يربو على عقدين. وأدى الحكم إلى خروج احتجاجات.

وشهدت البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات للشيعة الذين يشكلون الأغلبية في البلاد ويطالبون بدور أكبر لهم في إدارة شؤون البحرين.