الاستئناف: السجن 15 عاما لمتهم بحرق دورية شرطة في عذاري

2017-12-26 - 11:40 ص

مرآة البحرين: خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة عقوبة متهم بالشروع في قتل شرطيين وإحراق دورية شرطة متمركزة على الشارع السريع المقابل لمنطقة عذاري، واكتفت بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، بدلاً من السجن المؤبد المحكوم عليه بها من محكمة أول درجة.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة آخران بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم.

وزعمت السلطات أن المتهمين قاموا بحرق إطارات في الشارع العام، قام بعضهم برمي دورية الشرطة بالحجارة ما أدى لكسر نوافذها، وقام آخرون برمي العبوات الحارقة ناحيتها فاحترقت وأصيب إثر ذلك شرطيين.

وتدعي السلطات أيضا أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات وعبر الاتصال بالمصادر السرية".