» أخبار
الداخلية تقول إنها اعتقلت متهم بتفجير أسطوانة غاز في دمستان
2017-12-26 - 11:48 ص
مرآة البحرين: صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن شرطة المديرية، تمكنت من القبض على متهم "24 عاما" في ارتكاب واقعة تفجير اسطوانة غاز بمنطقة دمستان، ما أدى إلى تضرر سيارة مدنية كانت متوقفة بالقرب من الموقع، منوها إلى أنه تم إخطار النيابة العامة، فيما تستمر أعمال البحث والتحري للقبض على بقية المتورطين في الواقعة ، بعد تحديد هويتهم جميعا.
وأوضح أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية إلى الموقع، حيث اتخذت إجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري.
وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-12-26الاستئناف: السجن 15 عاما لمتهم بحرق دورية شرطة في عذاري
- 2017-12-26رفض معارضة سجين وتأييد حبسه 3 سنوات في قضية "اعتداء على شرطي"
- 2017-12-26أ ف ب: أحكام بالإعدام على ستة بحرينيين أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش
- 2017-12-26رويترز: محكمة عسكرية بحرينية تحكم على ستة بالإعدام لإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب
- 2017-12-25الوفاق تصف أحكام الإعدام الصادرة من محكمة عسكرية بحق 6 مواطنين بـ "المجنونة" وتقول إن القضية عبثية ومختلقة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus