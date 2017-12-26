الداخلية تقول إنها اعتقلت متهم بتفجير أسطوانة غاز في دمستان

2017-12-26 - 11:48 ص

مرآة البحرين: صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن شرطة المديرية، تمكنت من القبض على متهم "24 عاما" في ارتكاب واقعة تفجير اسطوانة غاز بمنطقة دمستان، ما أدى إلى تضرر سيارة مدنية كانت متوقفة بالقرب من الموقع، منوها إلى أنه تم إخطار النيابة العامة، فيما تستمر أعمال البحث والتحري للقبض على بقية المتورطين في الواقعة ، بعد تحديد هويتهم جميعا.

وأوضح أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية إلى الموقع، حيث اتخذت إجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري.

وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.