رفع الديزل إلى 160 فلسا للتر الواحد بدءا من الإثنين المقبل
2017-12-27 - 2:09 م
مرآة البحرين: مع اقتراب بداية العام المقبل 2018، سترتفع أسعار الديزل، وفق الجدول الزمني الخاص بإعادة النظر بأسعار المحروقات، إذ سيرتفع سعر الديزل إلى 160 فلسًا للتر الواحد على أن يرتفع إلى 180 فلسًا مع بداية العام 2019.
وجاء هذا الارتفاع بعد التعديل الأخير على أسعار الديزل، حيث ارتفع سعر الديزل بمقدار 20 فلسًا في كل عام، وذلك منذ بداية العام 2016، إذ ارتفع إلى 120، ثم إلى 140 فلسًا للتر الواحد في يناير/كانون الثاني 2017، و160 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2018، و180 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2019.
بدوره، قال عضو جمعية الصيادين البحرينين المحترفين جاسم الجيران إن الصيادين المحترفين يتلقون دعمًا شهريًا يقدر بـ300 دينار للديزل إلا أن هذا الدعم لا يغطي القيمة التشيغلية لهم.
ورأى الجيران أن الحل في الحفاظ على السوق من أي ارتدادات سلبية يكمن في إيجاد استثناء للصيادين بصورة خاصة، في ظل التغيير السنوي بأسعار الديزل.
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