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الداخلية: إخماد حريق في مبنى وسط العاصمة المنامة ولا خسائر بشرية
2017-12-27 - 2:11 م
مرآة البحرين: تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق قبل قليل في مبنى مكون من دورين بشارع الشيخ عبدالله وسط سوق المنامة.
وقال شهود عيان أن رجال الشرطة أخلوا المنطقة احترازيا، فيما هرعت آليات الدفاع المدني لموقع الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران في وقت قياسي.
وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر، الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في مبنى من طابقين بسوق المنامة.
وأضافت الوزارة لاحقا: «الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنى في سوق المنامة بعد الدفع بـ13 آلية و49 ضابطا وفردا والمعلومات الأولية تؤكد عدم وجود خسائر بشرية».
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