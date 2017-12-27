المركزي للمعلومات: 700 ألف مركبة في البحرين حتى نهاية العام 2016

2017-12-27 - 2:17 م

مرآة البحرين: كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات أن عدد المركبات في البحرين بلغ 700 ألف وحدة حتى العام الماضي (2016)، وهو ما يزيد عددها إلى 52% خلال 10 سنوات فائتة، بدءا بعام 2006 (337 ألف سيارة).

وزاد عدد المركبات خلال عام 2016 على الذي سبقه بنحو 50 ألف وحدة، في حين أن عدد الوحدات الملغاة وصل إلى 4300 سيارة. وتلغي الجهات المختصة سنويا ما يقارب 7 آلاف مركبة.

ويقترب عدد المركبات الخاصة، وحدها، إلى 510 آلاف سيارة، كما تسجل سيارات التأجير أيضا ارتفاعا لتبلغ ما يقارب 24 ألف وحدة تجوب طرقات وشوارع البحرين.

وأكدت الأرقام أن الجهات الرسمية منحت 60 ألف رخصة بين خاصة وعامة ورخص دراجات نارية، وتبين الإحصاءات أن عدد الدرجات النارية يشهد ارتفاعا سنويا، إذ اقترب عددها من 16 ألفا، كما بلغ عدد الرخص الخاصة التي منحت للسائقين 56 ألف رخصة والعامة نحو 634 رخصة. وكانت الإدارة العامة للمرور قد قدمت نحو 400 ألف رخصة قيادة خلال الـ10 سنوات المنصرمة.

وخلال ذات العام، زادت المخالفات المرورية إلى 524 ألف مخالفة؛ أي بفارق 200 ألف عن العام الذي سبقه؛ إذ سجل الأخير 325 ألف مخالفة، وتصدرت مخالفة السرعة رأس القائمة بعددها 106 آلاف، في حين حلت (الوقوف والانتظار) ثانيا بتسجيلها 12 ألف حالة.