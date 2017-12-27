الصحة تشدد رقابتها الوقائية عبر المنافذ لمنع تسرب إنفلونزا الطيور من السعودية

2017-12-27 - 2:19 م

مرآة البحرين: شددت وزارة الصحة رقابتها الصحية والوقائية عبر المنافذ لمنع تسرب إنفلونزا الطيور إلى البحرين، بعد ورود أنباء تشير إلى اكتشاف حالات إنفلونزا الطيور في منطقة أسواق العزيزية للطيور ومحافظتي الخرج والمزاحمية.

وقالت صحيفة أخبار الخليج المحلية إن وزارة الصحة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بدأت فعليا بمراقبة الوضع ومتابعة المستجدات كافة، وأخذ جميع التدابير والاحتياطات الوبائية اللازمة، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك خطة وطنية لمجابهة أي وباء تعلنه منظمة الصحة العالمية، وأن المملكة في مأمن من المرض، وأن هذه الإجراءات تعد احترازية لمنع انتقاله.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد نقلت في عددها الصادر أمس الأول الموافق 25 الجاري إعلان وزارة التنمية والمياه والزراعة السعودية الأحد الماضي الذي يفيد بتخلصها الآمن من 2500 طير مصاب بفيروس إنفلونزا الطيور «H5N8» في منطقة الإصابة التي تم اكتشافها مؤخرا والمحصورة في منطقة أسواق العزيزية للطيور ومحافظتي الخرج والمزاحمية، فيما تم إرسال 332 عينة إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض.