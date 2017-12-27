الزراعة تمنع استيراد الدواجن والطيور من السعودية حتى إشعار آخر بسبب «انفلونزا الطيور»

2017-12-27 - 2:27 م

مرآة البحرين: نفى القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني د.ابراهيم يوسف وجود سلالة فيروس «اتش 5 ان 8» من انفلونزا الطيور الشديدة الضراوة ب‍البحرين، مؤكدا أن الوكالة اتخذت كافة الاحتياطات والتدابير، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وكشف في تصريح صحفي أن البحرين اتخذت قرارا بوقف استيراد الدواجن والطيور بأنواعها سواء للطعام أو للتربية من المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، وذلك من خلال منفذ جسر الملك فهد وبقية المنافذ، وأن هناك تنسيقا عاليا بين الزراعة وكافة الأجهزة المعنية في البحرين.

وأشار يوسف إلى أن "المعلومات التي وردتنا من وزارة الزراعة والبيئة السعودية بعد إجراء الفحوصات المختبرية، أكدت وجود فيروس انفلونزا الطيور من سلالة «اتش 5 ان 8» بسوق العزيزية ب‍الرياض بالمملكة، وهذه السلالة عالية الضراوة بالنسبة للطيور ولا تصيب البشر، وبناء عليه قمنا باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير".

وبين القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة أن فرقا بيطرية من شؤون الزراعة قامت يومي الجمعة والسبت الماضيين بعمل جولات على السوق الشعبي لفحص الطيور المعروضة للبيع للكشف عليها وكانت الامور طبيعية، نافيا وجود أي حالة لانفلونزا الطيور من سلالة «اتش 5 ان 8».

وتابع: هناك فريق عمل توجه إلى محلات بيع الطيور ومزارع الدواجن للتأكد والاطمئنان إضافة إلى وضع إرشادات وقائية لهم كنوع من التدابير، كما يتم أخذ عينات للفحص المختبري.

وشدد أن كل الاحتياطات تم اتخاذها بين دول مجلس التعاون حتى تتضح الصورة، مضيفا أن «الكويت أصيبت بهذا الفيروس العام الماضي ولكن نحمد المولى عز وجل البحرين لم تسجل اي اصابة».

ويشار في هذا السياق إلى أن آخر ظهور للفيروس بالسعودية كان في العام 2007 وتم التخلص منه قبل أن يعود مجددا الأسبوع الماضي بعد غياب 11 عاما.

كما أكدت وزارة البيئة السعودية أن هذا النوع من انفلونزا الطيور لم يسجل أي حالة انتقال إلى البشر طبقا ل‍منظمة الصحة العالمية.