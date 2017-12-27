المؤبد لـ 10 وإسقاط الجنسية عن 11 مواطنا في قضية «مستودع النويدرات»
2017-12-27 - 2:32 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة علي خليفة الظهراني، بالسجن المؤبد على 10 متهمين في قضية «مستودع النويدرات».
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث 300 ألف دينار وبالسجن 10 سنوات على المتهم الحادي عشر وبإسقاط الجنسية عنهم جميعا وأمرت بمصادرة المضبوطات.
والجدير بالذكر ان المتهم الاول في القضية هو السيد مرتضى السندي المتواجد خارج البلاد.
وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح سابقا أن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع نويدرات وأحالت أحد عشر متهماً منهم سبعة محبوسين وأربعة آخرين هاربين، وأسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية.
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