الكويت تضبط 4 أشخاص بتهمة نشر فيديو مسيء لولي العهد

2017-12-27 - 2:39 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية الكويتية يوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة نشر فيديو يسيء لولي العهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن المتهمين "يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة".

وأضافت الوزارة أن السلطات لا تزال تبحث عن شخص خامس هارب.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تسجيل فيديو يظهر فيه ولي العهد وهو يشير بيديه لمجموعة من الشخصيات العامة خلال افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم ساعيا فيما يبدو لتوجيههم بمن يجب أن يصافح الأمير أولا.

ولم يتضح بعد إن كان الفيديو هو موضوع التهم الموجهة للمتهمين.