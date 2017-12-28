2017-12-28 - 11:37 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت محكمة بحرينية الأربعاء أحكاما بالسجن المؤبد بحق عشرة مواطنين شيعة وحكما بالسجن لعشر سنوات بحق مواطن شيعي آخر دينوا بتهمة تصنيع وحيازة متفجرات، وذلك بعد يومين من حكم بالإعدام بحق ستة بحرينيين آخرين شيعة.

وأوضح مصدر قضائي بحريني لوكالة فرانس برس أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت أيضا سحب الجنسية من جميع المتهمين، مشيرا إلى أن سبعة من هؤلاء يقبعون حاليا في السجن بينما حوكم أربعة غيابيا.

وذكرت أن المحكمة دانتهم بتهم "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وجميعها تنفيذا لأغراض إرهابية".

والإثنين حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة على ستة بحرينيين شيعة بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية أخرى"، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية أيضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ سنوات معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.