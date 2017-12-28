رئيس الجمارك: تفعيل المسار السريع لإنهاء الإجراءات الجمركية بين البحرين والسعودية

2017-12-28 - 12:38 م

مرآة البحرين: صرح أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بأنه بناءً على التعاون والتنسيق المستمر مع جمارك المملكة العربية السعودية، فقد تم تفعيل المسار السريع لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية لصادرات أكبر 10 شركات للسلع الوطنية في البحرين والسعودية

وأضاف "تم البدء بإعطاء أول شركة وهي شركة صلب ش.م.ب (مقفلة) امتياز استخدام المسار السريع، حيث أن الشركات المختارة تعتبر نواة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد".

ويعتبر المسار السريع أحد سبل دعم تسهيل التجارة من خلال تقليل مدة الفسح والذي يسمح للتاجر الملتزم عبور شاحناته إلى بلد المقصد بصورة سريعة وميسره انطلاقاً من التخليص المسبق إلى وصول الشاحنة، مما يوفر على التاجر عناء وتكلفة الانتظار، حيث أن من شروط الحصول على خدمة المسار السريع أن تكون الشركات وطنية لدعم اقتصاد المملكة ومن أكبر الشركات المصدرة لعامي 2015-2016، وأن تلتزم بالأنظمة والتعليمات الجمركية.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة البيانات على المسار العادي بعد اكتمال تفعيل المسار السريع إلى 44% تقريباً، وعلى المسار السريع 56% تقريباً ، علماً بأنه تم فعلياً البدء بالتطبيق التجريبي في شهر ديسمبر الحالي، على أن يتم اكتمال اعتماد التطبيق لباقي الشركات الـ 10 خلال الربع الأول من عام 2018.