2017-12-28 - 12:41 م

مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية (الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2017) محاكمة زعيم المعارضة وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان في قضية "التخابر مع قطر" حتى 4 يناير/كانون الثاني 2018 للاستماع إلى الشهود.

وقالت النيابة العامة إن المحكمة عقدت جلستها المتهم فيها سلمان وقياديان آخران من الوفاق (علي الأسود والشيخ حسن سلطان)، حيث حضر سلمان (المعتقل حاليا) ومحاموه، وطلبوا أجلا لاستكمال الاطلاع ولسماع الشهود.

وطلبت النيابة من المحكمة استمرار سريان الحماية القانونية المشمول بها الشهود، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 يناير/كانون الثاني 2018 لسماع الشاهدين الأول والرابع، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بسماع الشاهدين الثاني والثالث المشمولين بالحماية القانونية للشهود، واعطاء المتهم نسخة كاملة من ملف القضية.

ويحاكم الشيخ علي سلمان والقياديان الوفاقيان الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود بتهمة "التخابر مع قطر" على خلفية اتصالات مع قيادات قطرية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، إبان المبادرة الأمريكية القطرية لاحتواء الاحتجاجات في البلاد.