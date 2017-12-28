موقع ميدل إيست مونيتور: 25 منظمة بحرينية تطالب بملاحقة الوفد الذي زار إسرائيل قضائيًا

2017-12-28 - 1:10 م

مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع ميدل إيست مونيتور أنّ نحو 25 منظمة بحرينية، بما في ذلك جمعيات سياسية وجماعات من المجتمع المدني وعدد من التابعين لاتجاهات فكرية وسياسية مختلفة دانوا زيارة ما وصفوه بالوفد المشبوه إلى إسرائيل.

وفي بيان مشترك، طالبت المنظمات بملاحقة أعضاء الوفد على المستوى القضائي، كونهم خالفوا القانون المحلي في البحرين، والذي يرفض التّطبيع مع إسرائيل.

وقالوا إنّ "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية؟، والقدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين"، مضيفين أن "الاحتلال قمعي ويجب مقاومته".

ولفتوا إلى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الاحتلال [الإسرائيلي] ضدّ الشّعب الفلسطيني، ولم تعد وسيطًا في عملية السّلام".

وأكّدت المنظمات البحرينية رفضها لكل أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما دعت الدّول العربية إلى وقف علاقاتها معها.

وكان وفد من منظمة "هذه هي البحرين" قد زار إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي وسط جدال بشأن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وطرد حراس الأقصى الوفد من باحة المسجد، بعد صدور تقارير مفادها أنّ الزيارة كانت تهدف إلى "تطبيع وتعزيز العلاقات مع إسرائيل" وإلى إيصال "رسالة سلام وأُخُوّة إلى إسرائيل".