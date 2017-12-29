التمييز تحكم لصالح سميرة رجب في شكواها ضد صحيفة الأيام ورئيس تحريرها

2017-12-29 - 12:49 م

مرآة البحرين: قررت الوزيرة السابقة سميرة رجب إعادة تحريك الدعوى المدنية، التي كانت قد أقامتها على صحيفة الأيام ورئيس تحريرها.

وكانت الدعوى المدنية قد علقت بناء على طلب الطرف الآخر، لحين صدور حكم نهائي وبات في الدعوى الجنائية، التي رفعتها على الأيام ورئيس تحريرها، وهو ما تحقق عقب صدور الحكم من محكمة التمييز برفض الطعن المقام من «الأيام».

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، كانت قد أصدرت حكمها في أول يناير/كانون الثاني 2015 بتغريم رئيس تحرير صحيفة الأيام عيسى الشايجي مبلغ 200 دينار عما أسند إليه وبمصادرة أعداد الصحيفة المضبوطة، وأمرت بنشر هذا الحكم ومنطوقه وملخص الواقعة بالصفحة الأولى في الصحيفة المذكورة، وصحيفة أخرى على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني الأولى سميرة رجب، مبلغ 100 دينار وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني الثاني مستشار الوزيرة السابقة مبلغ 50 دينارا على سبيل التعويض المؤقت وبمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وقد أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم فلجأ رئيس تحرير الأيام إلى الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وقد قضت محكمة التمييز (الدائرة الثانية) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.