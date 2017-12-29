الاستئناف: السجن 7 و10 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهمين بالانضمام لتيار الوفاء

2017-12-29 - 12:51 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر على مدانين بالانضمام الى «تيار الوفاء الإسلامي»، حيث قضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات على الأول والسجن 7 سنوات على الثاني وبإسقاط الجنسية عنهما، وبرأت متهما ثالثا مما أسند إليه.

وتتهم السلطات المتهم الأول بالانضمام إلى جماعتي 14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي، وذلك عن طريق المتهم الثاني الذي ربطه بأعضاء تلك الجماعة وكيفية التواصل معهما بعد أن سلمه الهاتف النقال نوع بلاك بيري للتواصل به مع صاحب حساب كربلائيون الذي يتبع ائتلاف 14 فبراير وصاحب حساب ثائر الذي يتبع جماعة تيار الوفاء الإسلامي.

وتدعي السلطات أن المتهم الأول تلقى من المجموعتين أموالاً للقيام بأعمال تجمهر في منطقة الديه، ولشراء الأدوات اللازمة لعمل البنرات والإعلانات التي تستخدم في الاحتجاجات.

أسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم في غضون 2015 و2016 انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والاضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الاغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة مع علمهم بهذه الاغراض، كما أسندت إلى المتهم الأول انه جمع واعطى أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الاولى اموالا مع علمه بممارستها نشاطًا إرهابيًا.